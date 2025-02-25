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Украина полностью соблюдает амбициозный график переговорного процесса с ЕС, — Ольга Стефанишина

13:30, 25 февраля 2025
Ольга Стефанишина отметила, что к моменту членства в ЕС есть немало возможностей для углубления интеграции, что необходимо использовать.
Украина полностью соблюдает амбициозный график переговорного процесса с ЕС, — Ольга Стефанишина
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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина полностью соблюдает амбициозный график переговорного процесса с ЕС. Об этом она сказала во время совместного заседания Правительства Украины и Коллегии Европейских комиссаров, которое состоялось в Киеве в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Она отметила, что страна выстояла и остается преданной динамичному движению на пути вступления в ЕС.

«Мы уже подготовили дорожные карты, являющиеся амбициозным указателем будущих реформ в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией, а также трансформации государственного управления. В Правительстве мы также упорно работали с Парламентом, с гражданским обществом над подготовкой дорожной карты по функционированию демократических институтов в условиях войны. Это основа функционирования государства во время войны и подготовки к послевоенному периоду. Ожидаем возможности представить эти дорожные карты Еврокомиссии и государствам-членам для принятия дальнейшего решения, которое приблизит открытие первого и всех последующих переговорных Кластеров», – отметила вице-премьер-министр.

По ее словам, украинская сторона соблюдает амбициозный график переговорного процесса, выполняя все свои обязательства вовремя.

Также Ольга Стефанишина отметила, что к моменту членства в ЕС есть немало возможностей для углубления интеграции, которые необходимо использовать. В частности Украина представила предложения по секторальной интеграции, которые надеется обсудить на ближайшем заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.

«У нас есть амбициозная повестка дня на этот год, подтверждаем, что имеем достаточные возможности открыть все Кластеры, и мы будем настойчиво работать над мобилизацией единства внутри ЕС, питающего этот процесс. Мы также полностью поддерживаем любые изменения в процедурах, позволяющих двигаться без задержек», – подчеркнула она.

Добавим, Еврокомиссия надеется открыть три кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС до июня.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в рамках вступления в ЕС Украина продолжает активную работу над тремя дорожными картами в сферах верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов. Также был обнародован проект Дорожной карты в области верховенства права.

Кроме того, Украина начала двусторонний скрининг с ЕС по финансовым услугам.

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ЕС Украина Стефанишина

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