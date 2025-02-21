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В Китае чиновникам поручили использовать DeepSeek для принятия решений

13:18, 21 февраля 2025
DeepSeek начинают использовать на государственном уровне для принятия решений в Китае.
В Китае чиновникам поручили использовать DeepSeek для принятия решений
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В Китае местные органы власти призвали чиновников использовать модель искусственного интеллекта DeepSeek для принятия решений, пишет SCMP.

Отмечается, что руководители ряда городов дали своим сотрудникам инструкции по использованию этой технологии. К примеру, в Чжэнчжоу старших должностных лиц города призвали «глубоко изучить и освоить использование моделей ИИ, таких как DeepSeek, и в полной мере использовать ИИ для поддержки принятия решений, анализа и решения проблем».

Как сообщило шанхайское издания ThePaper.cn, местный отдел политических исследований также распространил среди своих сотрудников учебное пособие, в котором говорится, что ИИ может помочь отделу выступать в качестве «консультанта и помощника в принятии научных решений муниципального партийного комитета».

Кроме того, сотрудникам в Лайбине, в южном регионе Гуанси, было поручено «активно внедрять и изучать новые технологии» и «применять искусственный интеллект для помощи в принятии решений, анализе и решении проблем».

Вместе с тем, правительства ряда других городов Китая запустили онлайн-сервисы с использованием DeepSeek, и чиновники изучают другие возможные варианты его использования.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», китайский DeepSeek стал самым популярным приложением с искусственным интеллектом в США, опередив ChatGPT. После его выхода обрушились акции Nvidia и других компаний.

Напомним, ранее Италия заблокировала китайский чат-бот DeepSeek.

Додамо, Дональд Трамп назвал китайский DeepSeek тревожным звонком для технологий США.

Кроме того, Павел Дуров после успеха DeepSeek объяснил, почему Китай так быстро догнал США в области ИИ.

Вместе с тем, DeepSeek вводит лимиты на использование ИИ-модели и повышает тарифы.

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Китай искусственный интеллект DeepSeek

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