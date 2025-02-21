Практика судов
  1. В Украине

Андрей Сибига заявил, что Дипкорпус работает круглосуточно, почти как в первые дни войны

10:36, 21 февраля 2025
По словам министра иностранных дел, Украина имеет четкое понимание стратегий для различных вариантов развития событий.
Андрей Сибига заявил, что Дипкорпус работает круглосуточно, почти как в первые дни войны
Фото: glavcom.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел онлайн-совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины. В ходе совещания обсуждались итоги последних международных визитов украинских делегаций в Париж, Мюнхен, ОАЭ, Турцию, а также визит генерала Кита Келлога в Киев. Министр также очертил основные задачи для дипломатов Украины до конца февраля и в будущем.

Пресс-служба МИД сообщила, что во время совещания Сибига отметил важность продолжения усилий дипломатического корпуса, направленных на отстаивание национальных интересов Украины, а также на достижение справедливого и прочного мира. По словам главы МИД, дипломатический корпус Украины работает круглосуточно, почти как в первые дни и недели полномасштабного вторжения, поскольку «этого требует ситуация».

«Несмотря на геополитический шторм все наши усилия ежедневно направлены на отстаивание национальных интересов Украины и достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира. Все послы имеют конкретные задачи в своих столицах и штаб-квартирах», - отметил министр.

Сибига также подчеркнул, что хотя не все аспекты дипломатической деятельности могут быть открыто обсуждены, Украина имеет четкое понимание стратегий для различных вариантов развития событий. Он добавил, что дипломатическая работа продолжается круглосуточно, как в первые дни полномасштабного вторжения.

«Сохраняем веру в Украину и защищаем наши национальные интересы», - подытожил министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

МИД война Андрей Сибига

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Установленный законом срок обращения военнослужащих срочной службы за одноразовой денежной помощью не подлежит возобновлению, если инвалидность наступила за его пределами – Верховный Суд

Верховный Суд отказал в удовлетворении иска военнослужащего срочной службы о выплате единовременного денежного пособия в связи с наступлением инвалидности в результате ранения при исполнении интернационального долга из-за пропуска предусмотренного законом срока.

Из-за остановки программы USAID стоимостью $25 млн у комитетов Верховной Рады возникнут сложности с тем, как рассказывать о результатах работы

По словам Ярослава Юрчишина, теперь реализация его законопроекта без финансирования доноров под вопросом, потому что нет ресурса.

Судья остался на оккупированной территории, но потом вдруг вернулся в Украину через ЕС – к судье возникли вопросы

Судью подозревали в государственной измене, а его сын является сотрудником ФСБ РФ и десять лет находится в розыске.

Ярослав Юрчишин сообщил, что из-за остановки финансирования USAID его комитету Верховной Рады по свободе слова придется проводить круглые столы собственными силами

Комитету по свободе слова станет сложнее проводить круглые столы, вроде того, где обсуждали запрет Telegram, потому что остановилось финансирование программы USAID «РАДА: следующее поколение», которая имела общую стоимость 25 млн долларов.

Разговор с миссией МВФ был тяжелым — Даниил Гетманцев подытожил визит делегации в комитет

Глава Комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев провел встречу с миссией МВФ, которая 20 февраля прибыла в Киев.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник Адвокатського об’єднання «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду