Андрей Сибига заявил, что Дипкорпус работает круглосуточно, почти как в первые дни войны

По словам министра иностранных дел, Украина имеет четкое понимание стратегий для различных вариантов развития событий.

Фото: glavcom.ua

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел онлайн-совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины. В ходе совещания обсуждались итоги последних международных визитов украинских делегаций в Париж, Мюнхен, ОАЭ, Турцию, а также визит генерала Кита Келлога в Киев. Министр также очертил основные задачи для дипломатов Украины до конца февраля и в будущем.

Пресс-служба МИД сообщила, что во время совещания Сибига отметил важность продолжения усилий дипломатического корпуса, направленных на отстаивание национальных интересов Украины, а также на достижение справедливого и прочного мира. По словам главы МИД, дипломатический корпус Украины работает круглосуточно, почти как в первые дни и недели полномасштабного вторжения, поскольку «этого требует ситуация».

«Несмотря на геополитический шторм все наши усилия ежедневно направлены на отстаивание национальных интересов Украины и достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира. Все послы имеют конкретные задачи в своих столицах и штаб-квартирах», - отметил министр.

Сибига также подчеркнул, что хотя не все аспекты дипломатической деятельности могут быть открыто обсуждены, Украина имеет четкое понимание стратегий для различных вариантов развития событий. Он добавил, что дипломатическая работа продолжается круглосуточно, как в первые дни полномасштабного вторжения.

«Сохраняем веру в Украину и защищаем наши национальные интересы», - подытожил министр.

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