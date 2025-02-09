DeepSeek может передавать данные пользователей рекламодателям и правительству Китая

Рекламодателям предоставляется неограниченный доступ к персональным данным пользователей — разведка Южной Кореи.

Фото: Yonhap

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Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) обнаружила, что чат-бот DeepSeek предоставляет своим рекламодателям неограниченный доступ к персональным данным пользователей. Кроме того, согласно китайскому законодательству, информация подлежит предоставлению правительству Китая по его запросу, пишет Koreaherald.

NIS опубликовала свою оценку технологической проверки DeepSeek на фоне растущих споров по поводу проблем безопасности, связанных с сервисом, что побудило власти Южной Кореи заблокировать доступ к сайту.

Согласно информации, представленной разведывательной службой, китайская модель искусственного интеллекта DeepSeek демонстрировала разные ответы на один и тот же вопрос в зависимости от языка, что вызвало обеспокоенность по поводу возможной манипуляции информацией.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», китайский DeepSeek стал самым популярным приложением с искусственным интеллектом в США, опередив ChatGPT. После его выхода обрушились акции Nvidia и других компаний.

Напомним, ранее Италия заблокировала китайский чат-бот DeepSeek.

Додамо, Дональд Трамп назвал китайский DeepSeek тревожным звонком для технологий США.

Кроме того, Павел Дуров после успеха DeepSeek объяснил, почему Китай так быстро догнал США в области ИИ.

Вместе с тем, DeepSeek вводит лимиты на использование ИИ-модели и повышает тарифы.

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