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DeepSeek може передавати дані користувачів рекламодавцям та уряду Китаю

19:54, 9 лютого 2025
Рекламодавцям надається необмежений доступ до персональних даних користувачів DeepSeek – розвідка Південної Кореї.
DeepSeek може передавати дані користувачів рекламодавцям та уряду Китаю
Фото: Yonhap
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Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) виявила, що чат-бот DeepSeek надає своїм рекламодавцям необмежений доступ до персональних даних користувачів. Крім того, згідно з китайським законодавством, інформація підлягає наданню уряду Китаю за його запитом, пише Koreaherald.

NIS опублікувала свою оцінку технологічної перевірки DeepSeek на тлі суперечок з приводу проблем безпеки, пов'язаних з сервісом, що спонукало владу Південної Кореї заблокувати доступ до сайту.

Згідно з інформацією, представленою розвідувальною службою, китайська модель штучного інтелекту DeepSeek демонструвала різні відповіді на те саме питання в залежності від мови, що викликало занепокоєння з приводу можливої ​​маніпуляції інформацією.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», китайський DeepSeek став найпопулярнішим застосунком зі штучним інтелектом у США, випередивши ChatGPT. Після його виходу обвалилися акції Nvidia та інших компаній.

Нагадаємо, раніше Італія заблокувала китайський чат-бот DeepSeek.

Додамо, Дональд Трамп назвав китайський DeepSeek тривожним дзвінком для технологій США.

Крім того, Павло Дуров після успіху DeepSeek пояснив, чому Китай так швидко наздогнав США в галузі ШІ.

Разом з тим DeepSeek вводить ліміти на використання моделі ШІ і підвищує тарифи.

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штучний інтелект DeepSeek

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