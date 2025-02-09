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Призначення субсидії, пільг та допомоги на придбання твердого палива — що треба знати

19:36, 9 лютого 2025
Право на житлову субсидію на придбання твердого палива мають родини, доходи яких не дозволять сплачувати за опалення самотужки.
Призначення субсидії, пільг та допомоги на придбання твердого палива — що треба знати
Фото: informator.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, як призначаються житлова субсидія, пільга та додаткова підтримка на придбання твердого й пічного побутового палива.

Право на житлову субсидію на придбання твердого палива мають родини, доходи яких не дозволять сплачувати за опалення самотужки.

Пільгою на тверде паливо можуть користуватися окремі категорії громадян (ветерани війни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї та інші).

Житлова субсидія та пільга на придбання твердого й пічного побутового палива призначається за особистим зверненням людини один раз на календарний рік.

Для призначення житлової субсидії надається заява та декларація, для призначення пільги – заява та довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення.

Водночас для домогосподарств, яким призначено житлову субсидію або пільгу на придбання твердого палива, вже другий рік поспіль передбачено надання додаткової підтримки. Додаткова підтримка на придбання твердого палива виплачується один раз на опалювальний період (за рахунок міжнародних партнерів або за рахунок державного бюджету). 

Розмір додаткової підтримки обчислюється індивідуально і залежить від нарахованої суми пільг або житлової субсидії.

Якщо у 2024 році домогосподарству вже призначено пільгу або житлову субсидію на придбання твердого палива, додаткову підтримку нарахують без звернення за наявною в органах Пенсійного фонду України інформацією.

Ті домогосподарства, які ще у 2024 році не звертались за житловою субсидією або пільгою на придбання твердого палива, але потребують державної підтримки, можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України з відповідною заявою до кінця поточного року. Після призначення пільги або житлової субсидії додаткова підтримка буде надана автоматично.

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