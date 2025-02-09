В Україні запроваджується новий формат реабілітаційної допомоги — монопослуга

Міністерство у справах ветеранів повідомило, що в країні буде новий формат реабілітаційної допомоги — монопослуга.
Зазначається, що це дозволить ветеранам та всім, хто потребує відновлення, отримувати якісну реабілітаційну допомогу швидше та ближче до дому.
Відтепер фізичні терапевти, ерготерапевти та терапевти мови й мовлення зможуть надавати послуги самостійно, без обов’язкової участі у складі мультидисциплінарних команд, але у співпраці з сімейними лікарями.
Послуги будуть доступні в амбулаторних умовах, вдома у пацієнта або в громаді, де він проживає.
У відомстві додали, що це важливий крок до забезпечення безперервної реабілітації, що дозволить:
- продовжити відновлення після виписки з лікарні
- поєднувати реабілітацію з навчанням або роботою
- зменшити навантаження на стаціонарні відділення.
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