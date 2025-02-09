В Украине вводится новый формат реабилитационной помощи — моноуслуга

Министерство по делам ветеранов сообщило, что в стране будет новый формат реабилитационной помощи – моноуслуга.
Отмечается, что это позволит ветеранам и всем нуждающимся в восстановлении получать качественную реабилитационную помощь быстрее и ближе к дому.
Теперь физические терапевты, эрготерапевты и терапевты языка и речи смогут предоставлять услуги самостоятельно, без обязательного участия в составе мультидисциплинарных команд, но в сотрудничестве с семейными врачами.
Услуги будут доступны в амбулаторных условиях, дома у пациента или в общине, где он проживает.
В ведомстве добавили, что это важный шаг к обеспечению непрерывной реабилитации, что позволит:
- продолжить восстановление после выписки из больницы
- совмещать реабилитацию с учебой или работой
- снизить нагрузку на стационарные отделения.
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