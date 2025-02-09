В Украине вводится новый формат реабилитационной помощи — моноуслуга

Теперь физические терапевты, эрготерапевты и терапевты языка и речи смогут предоставлять услуги самостоятельно, без обязательного участия в составе мультидисциплинарных команд, но в сотрудничестве с семейными врачами.

Фото: ck-oda.gov.ua

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Министерство по делам ветеранов сообщило, что в стране будет новый формат реабилитационной помощи – моноуслуга.

Отмечается, что это позволит ветеранам и всем нуждающимся в восстановлении получать качественную реабилитационную помощь быстрее и ближе к дому.

Теперь физические терапевты, эрготерапевты и терапевты языка и речи смогут предоставлять услуги самостоятельно, без обязательного участия в составе мультидисциплинарных команд, но в сотрудничестве с семейными врачами.

Услуги будут доступны в амбулаторных условиях, дома у пациента или в общине, где он проживает.

В ведомстве добавили, что это важный шаг к обеспечению непрерывной реабилитации, что позволит:

- продолжить восстановление после выписки из больницы

- совмещать реабилитацию с учебой или работой

- снизить нагрузку на стационарные отделения.

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