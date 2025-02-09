Страны Балтии синхронизировались с энергосетью Евросоюза

Синхронизация с энергосетью ЕС стала значительным шагом в энергетической независимости стран Балтии.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 8 февраля Литва, Латвия и Эстония официально отключились от российской энергосистемы.

В воскресенье, 9 февраля, эти страны полностью синхронизировались с континентальной сетью ЕС. Об этом сообщили в Европейской комиссии.

Сознается, что синхронизация с энергосетью ЕС стала значительным шагом к энергетической независимости стран Балтии после более чем двадцатилетней подготовки.

Этот шаг обеспечивает большую энергетическую безопасность и возможность воспользоваться преимуществами объединенной энергетической системы ЕС.

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