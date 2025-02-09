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В полиции рассказали, как работник Львовского университета, которого забрал ТЦК, мог оказаться с травмами на дороге

17:48, 9 февраля 2025
У мужчины врачи диагностировали тяжелые травмы головы.
В полиции рассказали, как работник Львовского университета, которого забрал ТЦК, мог оказаться с травмами на дороге
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Полиция Житомирской области сообщила, что выясняет обстоятельства травмирования жителя Львовщины, которого обнаружили возле Житомира с травмами.

Правоохранители отметили, что врачи доставили травмированного в реанимационное отделение больницы, где у него были диагностированы тяжелые травмы головы.

«Обстоятельств травмирования мужчина медикам не объяснил, однако во время первоочередного общения с полицейскими отрицал причастность к этому посторонних лиц, что зафиксировано на патрульных боди-камеры. В настоящее время пострадавший находится в больнице, медики оценивают его состояние как стабильное», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что потерпевший – 27-летний житель Львовщины, солдат одной из воинских частей.

«По словам коллег, мужчина исчез во время перемещения личного состава из части, где он в тот день получил обмундирование, в тренинговый центр. Мужчина находился в кузове автомобиля, а во время движения авто выпрыгнул из него. Во время побега, вероятно, получил указанные повреждения», - говорится в заявлении.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и механизм получения телесных повреждений в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Ранее во Львовском областном ТЦК заявляли, что Степан Бильченко не состоял на военном учете и не имел права на отсрочку, поскольку работал лаборантом. После прохождения ВЛК был доставлен в воинскую часть. Также там добавили, что противоправных действий в отношении мужчины совершено не было.

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Национальная полиция Львов

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