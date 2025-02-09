В сети заявили о похищении и избиении преподавателя Львовского университета — что говорят в ТЦК

В ТЦК заявили, что никаких противоправных действий к преподавателю военнослужащими совершено не было.

Фото: ukr.radio

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В сети распространилась информация, что преподавателя Львовского национального университета имени Ивана Франко Степана Бильченко задержали возле Стрыйского рынка, через два часа «экспрессом» заставили пройти ВЛК, а позже его нашли на обочине трассы под Киевом с переломом черепа. Об этом заявлял друг преподавателя.

Во Львовском областном ТЦК эти обвинения были опровергли. Там заявили, что Степан Бильченко не состоял на военном учете и не имел права на отсрочку, поскольку работал лаборантом. После прохождения ВЛК был доставлен в воинскую часть.

«Поэтому гражданин Бильченко Степан Борисович был доставлен в Лычаковско-Железнодорожный РТЦК и СП. Прошел военно-врачебную комиссию, согласно заключению которой признан годным к военной службе в Вооруженных Силах Украины. Никаких медицинских или любых других документов, которые предоставляли ему право на отсрочку не представил», - говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что мужчину доставили в военную часть А2900 в Житомире для прохождения базовой общевойсковой подготовки.

Также там добавили, что противоправных действий в отношении мужчины совершено не было.

Кроме того, в комментарии под публикацией товарища Бильченко 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск сообщил, что мужчина 7 февраля самовольно покинул воинскую часть и признался в своем поступке полиции.

Также там добавили, что мужчина признался, что планировал СЗЧ и есть подтверждающие материалы этого факта.