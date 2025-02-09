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У мережі заявили про викрадення та побиття викладача Львівського університету — що говорять у ТЦК

14:29, 9 лютого 2025
У ТЦК заявили, що жодних протиправних дій до викладача військовослужбовцями здійснено не було.
У мережі заявили про викрадення та побиття викладача Львівського університету — що говорять у ТЦК
Фото: ukr.radio
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У мережі поширилася інформація, що викладача Львівського національного університету імені Івана Франка Степана Більченка затримали біля Стрийського ринку, за дві години «експресом» змусили пройти ВЛК, а згодом знайшли на узбіччі траси під Києвом із переломом черепа. Про це заявляв друг викладача.

У Львівському обласному ТЦК ці звинувачення спростували. Там заявили, що Степан Більченко не перебував на військовому обліку і не мав права на відстрочку, оскільки працював лаборантом. Після проходження ВЛК його доставили до військової частини.

«Відтак громадянин Більченко Степан Борисович був доставлений до Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП. Пройшов військово-лікарську комісію, згідно з висновком якої визнаний придатним до військової служби в Збройних Силах України. Жодних медичних чи будь-яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку не представив», - йдеться у повідомленні.

У ТЦК зазначили, що чоловіка доставили до військової частини А2900 у Житомирі для проходження базової загальновійськової підготовки.

Також там додали, що протиправних дій щодо чоловіка здійснено не було.

Крім того, у коментарі під публікацією товариша Більченка 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ повідомив, що чоловік 7 лютого самовільно залишив військову частину і зізнався у своєму вчинку поліції.

Також там додали, що чоловік зізнався, що планував СЗЧ і є підтверджують матеріали цього факту.

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Львів ТЦК

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