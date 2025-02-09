Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

Кліп гурту Ziferblat на пісню «Bird of Pray» в топі YouTube та Spotify – відео

14:20, 9 лютого 2025
Кліп Bird of Pray посів 12-те місце в розділі «Популярне» на YouTube та 28-е в Spotify.
Кліп гурту Ziferblat на пісню «Bird of Pray» в топі YouTube та Spotify – відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», гурт Ziferblat переміг на Нацвідборі та представить Україну на Євробаченні-2025. Члени журі віддали гурту 9 балів, а от глядачі — 10.

Як зазначає МЗС, на пісенному конкурсі Євробачення-2025, який відбудеться цьогоріч у Швейцарії, гурт Ziferblat представить Україну з піснею «Bird of Pray».

«Bird of Pray» – це глибоко емоційний роздум про те, що означає бути українцем сьогодні. Пісня відображає сувору реальність життя, але при цьому не втрачає надії, яка дає силу жити», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, конкурс пройде з 13 по 17 травня у Базелі.

Для Нацвідбору цього року Ziferblat представили не менш потужну пісню з глибоким змістом.

«Це пісня-рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як «Птах молитви» чи «Молитовний птах». Це така собі подорож-сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, що живуть в моєму серці з 2022 року», - ділився Валентин Лещинський.

Композиція вже завоювала популярність серед слухачів: кліп на «Bird of Pray» посів 12-те місце в розділі «Популярне» на YouTube, набравши понад 112 тисяч переглядів. Також це єдина пісня Нацвідбору, яка залишилася в щоденному чарті Spotify, де вона утримує 28-му позицію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Євробачення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Трамп заявив, що Зеленський погодився дати США доступ до рідкісноземельних мінералів на 500 млрд доларів

Пропозиція Зеленського у Плані перемоги віддати у розробку природні ресурси України, яку він представляв у США, знайшла відгук у Дональда Трампа.

IQ-тестування по-новому — тестування суддів на рівень когнітивних здібностей для ВККС буде проводити нова компанія

Нова компанія раніше працювала для НАЗК, а флешка з тестовими запитаннями та правильними відповідями на них буде зберігатися в кабінеті голови ВККС.

Верховний Суд висловився щодо відшкодування моральної шкоди батькам, завданої неефективним розслідуванням у справі про пожежу в одеському дитячому таборі «Вікторія»

Як випливає з матеріалів, досудове розслідування в цій справі виявилося вкрай неефективним у зв’язку з самоусуненням слідчого та прокурора від належного виконання своїх посадових обов’язків.

Верховний Суд висловився щодо неефективності такого засобу відновлення порушеного права, як визнання договорів купівлі-продажу земельних ділянок недійсними

Верховний Суд вказав, що обраний позивачем спосіб захисту порушеного права шляхом визнання договорів недійсними не є ефективним засобом відновлення порушеного права позивача, адже за загальним правилом наслідком встановлення судом недійсності правочину є реституція.

Верховна Рада повернеться до розгляду законопроекту про створення Військової поліції

У Комітеті Верховної Ради не полишають ідею створення системи військової юстиції, зокрема Військової поліції.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео