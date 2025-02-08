Гурт Ziferblat переміг на Нацвідборі та представить Україну на Євробаченні-2025

Гурт Ziferblat переміг у фіналі Національного відбору на Євробачення-2025 з піснею Bird of Pray.
Вони представлять Україну на конкурсі, який у цьому році прийматиме Швейцарія.
Члени журі віддали гурту 9 балів, а от глядачі — 10.
Більш ніж 360 тисяч українців віддали голос за свого фаворита в Дії.
Таким чином Ziferblat набрав найбільше балів серед усіх фіналістів.
Місця інших дев'яти фіналістів розподілилися таким чином:
MOLODI (my sea) — 2 місце,
Маша Кондратенко (No time to cry) – 3,
KHAYAT (HONOR) – 4,
FIЇNKA («Культура») – 5,
ДК Енергетик («Сіль») – 6,
KRYLATA (STAY TRUE) – 7,
Future Culture (Waste My Time) – 8,
Абіє («Дім») – 9,
Влад Шериф (Wind of Change) – 10.
Нагадаємо, конкурс пройде з 13 по 17 травня у Базелі.
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