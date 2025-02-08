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Гурт Ziferblat переміг на Нацвідборі та представить Україну на Євробаченні-2025

23:40, 8 лютого 2025
Переможцями Нацвідбору «Євробачення-2025» став гурт Ziferblat з піснею «Bird of Pray».
Гурт Ziferblat переміг на Нацвідборі та представить Україну на Євробаченні-2025
Фото: пресслужба гурту Ziferblat
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Гурт Ziferblat переміг у фіналі Національного відбору на Євробачення-2025 з піснею Bird of Pray.

Вони представлять Україну на конкурсі, який у цьому році прийматиме Швейцарія.

Члени журі віддали гурту 9 балів, а от глядачі — 10.

Більш ніж 360 тисяч українців віддали голос за свого фаворита в Дії.

Таким чином Ziferblat набрав найбільше балів серед усіх фіналістів.

Місця інших дев'яти фіналістів розподілилися таким чином:

MOLODI (my sea) — 2 місце,

Маша Кондратенко (No time to cry) – 3,

KHAYAT (HONOR) – 4,

FIЇNKA («Культура») – 5,

ДК Енергетик («Сіль») – 6,

KRYLATA (STAY TRUE) – 7,

Future Culture (Waste My Time) – 8,

Абіє («Дім») – 9,

Влад Шериф (Wind of Change) – 10.

Нагадаємо, конкурс пройде з 13 по 17 травня у Базелі.

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Євробачення

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