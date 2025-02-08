Голосування за представника України на Євробаченні-2025 стартувало – як проголосувати

Цьогоріч глядацьке голосування відбувається в мобільному застосунку Дія та за допомогою СМС.

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8 лютого у Києві обирають представника України на Євробачення-2025, голосування проходить за допомогою СМС та застосунку Дія.

Як і в попередні роки, переможця Нацвідбору та представника України на Євробаченні-2025 визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Цьогоріч глядацьке голосування відбудеться в мобільному застосунку Дія та за допомогою СМС.

Взяти участь в онлайн-опитуванні у застосунку Дія зможуть всі охочі віком від 14 років. Для цього буде потрібно зайти в застосунок Дія, в розділі «Сервіси» обрати «Опитування» та віддати свій голос за одного з 10 фіналістів.

Щодо СМС-голосування, абоненти мобільних операторів повинні відправити повідомлення на короткий номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника. З одного телефонного номера буде зараховано не більше одного СМС-повідомлення за одного учасника фіналу.

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