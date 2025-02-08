Голосование представителя Украины на Евровидении-2025 стартовало

В этом году зрительское голосование происходит в мобильном приложении Дія и посредством СМС.

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8 февраля в Киеве избирают представителя Украины на Евровидение-2025, голосование проходит с помощью СМС и приложения Дія.

Как и в предыдущие годы, победителя Нацотбора и представителя Украины на Евровидении-2025 определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

В этом году зрительское голосование состоится в мобильном приложении Дія и посредством СМС.

Принять участие в онлайн-опросе в приложении Дія смогут все желающие от 14 лет. Для этого нужно зайти в приложение Дія, в разделе «Сервисы» выбрать «Опрос» и отдать свой голос за одного из 10 финалистов.

Относительно СМС-голосования, абоненты мобильных операторов должны отправить сообщение на короткий номер 7576 с кодом от 1 до 10, который соответствует порядковому номеру участника. С одного телефонного номера будет засчитано не более одного SMS-сообщения за одного участника финала.

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