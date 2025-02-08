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В Украину приехал новый глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, фото

21:05, 8 февраля 2025
Вместе с Владимиром Зеленским они обсудили подготовку к следующему заседанию в формате «Рамштайн».
В Украину приехал новый глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, фото
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В Украину приехал глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, который совершил свой первый зарубежный визит на этом посту именно в Украину. Он встретился с Президентом Владимиром Зеленским заверил, что НАТО решительно настроен выполнять все свои обязательства и защищать все принципы, которые разделяет.

Среди основных тем встречи – подготовка к следующему заседанию в формате «Рамштайн» и оборонные потребности нашего государства. Президент отметил, что одним из главных приоритетов Украины является выполнение договоренностей Вашингтонского саммита НАТО по усилению украинского ПВО.

Отдельное внимание – операционному запуску миссии NSATU «Безопасная помощь и обучение для Украины».

Глава Военного комитета НАТО заверил, что Североатлантический альянс настроен выполнить все свои обязательства, поскольку считает Украину неотъемлемой частью трансатлантической оборонной архитектуры.

«Послание, которое я хотел бы передать не только вам, но всем, заключается в том, что НАТО на вашей стороне. Мы решительно настроены выполнять все наши обязательства и защищать все ценности и принципы, которые мы разделяем», – добавил он.

Кроме того, Владимир Зеленский и Джузеппе Каво Драгоне обсудили продолжение военной помощи от государств-членов Альянса и прямые инвестиции в отечественное производство дальнобойных дронов по датской модели. На одном из предприятий ОПК они ознакомились с производственными мощностями и характеристиками украинского дальнобойного оружия и пообщались с работающими там людьми.

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НАТО Владимир Зеленский Рамштайн

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