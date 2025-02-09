На Печерске в Киеве загорелся мужской монастырь, фото

Возгорание произошло на первом этаже одной из построек на территории монастыря.

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В Печерском районе спасатели ликвидировали возгорание в здании на территории монастыря. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве, сообщение о пожаре на улице Выдубицкой поступило 8 февраля в 17:40.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло на первом этаже одной из построек на территории монастыря.

Пожар оперативно локализовали на площади 40 кв. м и уже в 18:20 — ликвидировали.

К счастью, никто не пострадал. Причину пожара будут устанавливать правоохранительными органами.

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