На Печерську у Києві спалахнув чоловічий монастир, фото

Загоряння сталось на першому поверсі однієї зі споруд на території монастиря.

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У Печерському районі рятувальники ліквідували загоряння в будівлі на території монастиря. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві, повідомлення про пожежу на вулиці Видубицькій надійшло 8 лютого о 17:40.

Прибувши на місце рятувальники встановили, що загоряння сталось на першому поверсі однієї зі споруд на території монастиря.

Пожежу оперативно локалізували на площі 40 кв. м та вже о 18:20 — ліквідували.

На щастя, ніхто не постраждав. Причину пожежі будуть встановлювати правоохоронні органи.

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