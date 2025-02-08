На українців чекає різке похолодання – 9 лютого буде мінус 6°, а вночі всі мінус 11°

Найближчими ночами українців чекають 4-10 градусів морозу, кажуть синоптики.

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У неділю 9 лютого синоптики попереджають про значне пониження температури.

Так, за даними Українського гідрометеорологічного центру 9 лютого буде хмарно з проясненнями. Без опадів.

На дорогах північних, східних та більшості центральних областей місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу; вдень 1-6° морозу, у західних та південних областях від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.

Як розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, й у вихідні, й увесь наступний тиждень «у нас переважатиме класичний зимовий характер погоди». Це зумовлено впливом поля високого атмосферного тиску та холодного повітря арктичного походження, пише OBOZ.UA.

«Найближчими ночами нас чекають 4-10 градусів морозу (в Криму трохи тепліше, до мінус 5), але вдень максимум від 4 морозу до 2 тепла. На Закарпатті – плюс 3, плюс 8 може бути. Найпрохолоднішими залишаються Карпати, високогірʼя, там від 7 до 14 морозу в нічні години, а вдень 0-6 морозу», – прогнозує синоптикиня.

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