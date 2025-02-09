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Як розраховуються пільги та житлові субсидії на комунальні послуги для багатодітних сімей

07:54, 9 лютого 2025
Багатодітним сім’ям надаються пільги на оплату житлово-комунальних послуг.
Як розраховуються пільги та житлові субсидії на комунальні послуги для багатодітних сімей
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Багатодітним сім’ям надаються пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Як вказують у Пенсійному фонді, родини, які виховують трьох і більше дітей, мають право на 50-відсоткову знижку:

  • на оплату житла в межах норм, передбачених законодавством (21 кв. м загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. м на сім’ю);
  • на користування комунальними послугами (у межах норм та соціальних нормативів, визначених Кабінетом Міністрів України);
  • на вартість твердого та рідкого пічного побутового палива (якщо будинки не мають централізованого опалення, не використовують для опалення природний газ чи електричну енергію).

Водночас у ПФУ пояснють, що зазначена пільга надається за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї за попередні шість місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім’ї, не перевищує розміру доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги (у 2025 році це 4 240 грн).

Пільга надається протягом 12 місяців із місяця визначення відповідного права, але не більше ніж до останнього дня календарного року. З нового календарного року право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг визначається органами ПФУ автоматично відповідно до доходів сім’ї.

Водночас сім’я, яка має право на пільгу, може звернутися за призначенням житлової субсидії (зокрема, якщо дохід сім’ї перевищує дохід, що дає право на пільгу).

Право на пільгу або житлову субсидію та їхні розміри для кожної сім’ї визначається індивідуально.

Приклад розрахунку житлової субсидії або пільги багатодітній сім’ї

Багатодітна сім’я складається з п’ятьох осіб: батьки та троє неповнолітніх дітей.

Матір отримує допомогу при народженні дитини в розмірі 860 грн щомісячно та допомогу на третю дитину в розмірі 2 100 грн щомісячно.

Батько зареєстрований як ФОП 1 групи.

Сім’я проживає у будинку площею 70 кв. м, вартість житлово-комунальних послуг за встановленими нормативами в опалювальний сезон становить 5 000 грн.

Пільга:

До середньомісячного сукупного доходу батька (ФОП 1 група) враховується дохід у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3 028 грн.

Дохід сім’ї: 5 998 грн (860 грн + 2 100 грн + 3 028 грн).

Дохід на одну особу: 5 998 грн / 5 = 1 197,6 грн – не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4 240 грн).

Право на пільгу є. Розмір пільги 5 000 грн х 50% = 2 500 грн.

Житлова субсидія:

До середньомісячного сукупного доходу батька (ФОП 1 група) враховується дохід на рівні мінімальної заробітної плати – 8 000 грн.

Загальний дохід сім’ї: 10 960 грн (8 000 грн + 2 960 грн).

Обов’язковий відсоток платежу: 10 960 грн / 5 (осіб) / 2 920 грн (прожитковий мінімум на 1 особу на 01.01.2025) / 2 х 15 % = 5,63 %.

Обов’язковий платіж: 10 960 грн х 5,63% = 617,05 грн.

Розмір субсидії: 5 000 грн – 617,05 грн = 4382,95 грн.

За таких обставин доцільно звертатись за призначенням житлової субсидії.

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