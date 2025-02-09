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Как рассчитываются льготы и жилищные субсидии на коммунальные услуги для многодетных семей

07:54, 9 февраля 2025
Многодетным семьям предоставляются льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Как рассчитываются льготы и жилищные субсидии на коммунальные услуги для многодетных семей
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Многодетным семьям предоставляется льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как указывают в Пенсионном фонде, семьи, воспитывающие троих и более детей, имеют право на 50-процентную скидку:

  • на оплату жилья в пределах норм, предусмотренных законодательством (21 кв. м общей площади жилья на каждого члена семьи, постоянно проживающего в жилом помещении (доме), и дополнительно 10,5 кв. м на семью);
  • на пользование коммунальными услугами (в пределах норм и социальных нормативов, определенных Кабинетом Министров Украины);
  • на стоимость твердого и жидкого печного бытового топлива (если дома не имеют централизованного отопления, не используют для отопления природный газ или электрическую энергию).

В то же время в ПФУ объясняют, что указанная льгота предоставляется при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие шесть месяцев исходя из расчета на одного члена семьи не превышает размера дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы (в 2025 году это 4 240 грн).

Льгота предоставляется в течение 12 месяцев из месяца определения соответствующего права, но не более чем до последнего дня календарного года. С нового календарного года право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг определяется органами ПФУ автоматически в соответствии с доходами семьи.

В то же время семья, имеющая право на льготу, может обратиться за назначением жилищной субсидии (в частности, если доход семьи превышает доход, дающий право на льготу).

Право на льготы или жилищные субсидии и их размеры для каждой семьи определяется индивидуально.

Приклад розрахунку житлової субсидії або пільги багатодітній сім’ї

Багатодітна сім’я складається з п’ятьох осіб: батьки та троє неповнолітніх дітей.

Матір отримує допомогу при народженні дитини в розмірі 860 грн щомісячно та допомогу на третю дитину в розмірі 2 100 грн щомісячно.

Батько зареєстрований як ФОП 1 групи.

Сім’я проживає у будинку площею 70 кв. м, вартість житлово-комунальних послуг за встановленими нормативами в опалювальний сезон становить 5 000 грн.

Пільга:

До середньомісячного сукупного доходу батька (ФОП 1 група) враховується дохід у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3 028 грн.

Дохід сім’ї: 5 998 грн (860 грн + 2 100 грн + 3 028 грн).

Дохід на одну особу: 5 998 грн / 5 = 1 197,6 грн – не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4 240 грн).

Право на пільгу є. Розмір пільги 5 000 грн х 50% = 2 500 грн.

Житлова субсидія:

До середньомісячного сукупного доходу батька (ФОП 1 група) враховується дохід на рівні мінімальної заробітної плати – 8 000 грн.

Загальний дохід сім’ї: 10 960 грн (8 000 грн + 2 960 грн).

Обов’язковий відсоток платежу: 10 960 грн / 5 (осіб) / 2 920 грн (прожитковий мінімум на 1 особу на 01.01.2025) / 2 х 15 % = 5,63 %.

Обов’язковий платіж: 10 960 грн х 5,63% = 617,05 грн.

Розмір субсидії: 5 000 грн – 617,05 грн = 4382,95 грн.

За таких обставин доцільно звертатись за призначенням житлової субсидії.

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