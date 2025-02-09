На Полтавщине автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, есть погибший

В результате столкновения пассажир микроавтобуса от полученных телесных повреждений погиб на месте, а пассажирка с травмами госпитализирована в больницу.

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На Полтавщине в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи села Верхолы между микроавтобусом и грузовиком погиб пассажир.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло 8 февраля около 00:30 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.

По предварительной версии следствия, междугородний микроавтобус Mercedes-Benz (сообщением «Харьков-Ровно») столкнулся с грузовиком «КРАЗ».

В результате столкновения пассажир микроавтобуса от полученных телесных повреждений погиб на месте, а пассажирка с травмами госпитализирована в больницу. Также телесные повреждения получил водитель Mercedes-Benz. Его осмотрели врачи. Обошлось без госпитализации.

К счастью, остальные 16 пассажиров микроавтобуса (из которых 4 детей), на момент ДТП находившиеся в салоне транспортного средства – не пострадали.

Водителя микроавтобуса Mercedes-Benz следователи полиции задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту следственным подразделением полиции возбуждено уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса.

Обстоятельства и причины ДТП выясняет следствие.

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