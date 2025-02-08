На Сумщине из-за случая птичьего гриппа объявили карантин

В случае обнаружения гриппа будет производиться изъятие птицы, которая потенциально может быть переносчиком вируса.

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В одном из частных домовладений в селе Калиновка, Роменской общины, зафиксировали случай птичьего гриппа из-за чего согласно решению противоэпизоотической комиссии в населенном пункте объявлен карантин. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

В то же время, указывается, что мероприятия по наблюдению с целью проверки состояния домашней птицы также будут проводить в Хмелевской общине Роменского района.

Специалисты будут проводить обходы домохозяйств. В случае обнаружения гриппа будет производиться изъятие птицы, которая потенциально может быть переносчиком вируса.

Клинические признаки птичьего гриппа.

Общие для всех видов птиц:

отказ от корма и воды;

повышение температуры тела;

угнетение;

нарушение координации движений,

парезы, параличи;

ринит;

конъюнктивит.

У кур:

цианоз кожных покровов (изменение цвета гребня, бородок и конечностей);

отек подклювного пространства;

подкожные геморрагии (кровоизлияние) на конечностях;

диарея;

снижение производства яиц;

кашель и чихание.

По словам специалистов, сначала заболевание может протекать бессимптомно, однако чаще всего приводит к смерти птицы.

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