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На Сумщине из-за случая птичьего гриппа объявили карантин

21:23, 8 февраля 2025
В случае обнаружения гриппа будет производиться изъятие птицы, которая потенциально может быть переносчиком вируса.
На Сумщине из-за случая птичьего гриппа объявили карантин
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В одном из частных домовладений в селе Калиновка, Роменской общины, зафиксировали случай птичьего гриппа из-за чего согласно решению противоэпизоотической комиссии в населенном пункте объявлен карантин. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

В то же время, указывается, что мероприятия по наблюдению с целью проверки состояния домашней птицы также будут проводить в Хмелевской общине Роменского района.

Специалисты будут проводить обходы домохозяйств. В случае обнаружения гриппа будет производиться изъятие птицы, которая потенциально может быть переносчиком вируса.

Клинические признаки птичьего гриппа.

Общие для всех видов птиц:

  • отказ от корма и воды;
  • повышение температуры тела;
  • угнетение;
  • нарушение координации движений,
  • парезы, параличи;
  • ринит;
  • конъюнктивит.

У кур:

  • цианоз кожных покровов (изменение цвета гребня, бородок и конечностей);
  • отек подклювного пространства;
  • подкожные геморрагии (кровоизлияние) на конечностях;
  • диарея;
  • снижение производства яиц;
  • кашель и чихание.

По словам специалистов, сначала заболевание может протекать бессимптомно, однако чаще всего приводит к смерти птицы.

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