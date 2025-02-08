На Сумщине из-за случая птичьего гриппа объявили карантин

В одном из частных домовладений в селе Калиновка, Роменской общины, зафиксировали случай птичьего гриппа из-за чего согласно решению противоэпизоотической комиссии в населенном пункте объявлен карантин. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
В то же время, указывается, что мероприятия по наблюдению с целью проверки состояния домашней птицы также будут проводить в Хмелевской общине Роменского района.
Специалисты будут проводить обходы домохозяйств. В случае обнаружения гриппа будет производиться изъятие птицы, которая потенциально может быть переносчиком вируса.
Клинические признаки птичьего гриппа.
Общие для всех видов птиц:
У кур:
По словам специалистов, сначала заболевание может протекать бессимптомно, однако чаще всего приводит к смерти птицы.
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