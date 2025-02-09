В Полтавской области будут судить двух мужчин, которые распространяли контент с оправданием войны

Они распространяли материалы в запрещенной соцсети, содержащие оправдание войны и оккупации украинских территорий.

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Двое жителей Кременчугского района Полтавской области будут судить за распространение антиукраинского контента. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о двух мужчинах – жителях Кременчуга и Горишних Плавней, которые на своих страницах в запрещенной в Украине социальной сети распространяли антиукраинские материалы.

Жителя Кременчуга обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности Украины, оправдыванию вооруженной агрессии РФ и прославлению ее участников. Жителю Горишних Плавней инкриминируют распространение материалов, в которых содержится отрицание войны путем представления ее как внутреннего гражданского конфликта и оправдания временной оккупации части территории Украины, совершенное повторно.

Весной 2023 года житель Кременчуга делал репосты материалов, в которых говорилось, что «Украины не должно быть, а украинцы – арендаторы российской земли».

Житель Горишних Плавней в конце 2022 и начале 2023 годов распространил материалы, в которых жителей востока Украины называли «единственными хорошими украинцами, которые решили противостоять нацистам».

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