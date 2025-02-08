Военные контракты для 18-24-летних будут включать бесплатные кредиты на жилье

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине готовят инициативу, которая позволит привлекать в армию мужчин в возрасте от 18 до 24 лет на основе специального контракта.
В контрактах, которые планируется запустить, есть возможность бесплатного образования и бесплатного кредита на жилье, рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.
«Я думаю, детали скоро будут обнародованы, прямо со дня на день. И кроме этого есть возможность бесплатного образования и бесплатного кредита для дома… И я знаю, что проработан этот контракт на год, и он будет предложен», - сказал Зеленский.
По словам Президента, контракты для 18-24-летних нарабатывались Министерством обороны вместе с опытными бригадами.
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