Военные контракты для 18-24-летних будут включать бесплатные кредиты на жилье

Детали должны быть обнародованы со дня на день, сообщил Владимир Зеленский.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине готовят инициативу, которая позволит привлекать в армию мужчин в возрасте от 18 до 24 лет на основе специального контракта.

В контрактах, которые планируется запустить, есть возможность бесплатного образования и бесплатного кредита на жилье, рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Я думаю, детали скоро будут обнародованы, прямо со дня на день. И кроме этого есть возможность бесплатного образования и бесплатного кредита для дома… И я знаю, что проработан этот контракт на год, и он будет предложен», - сказал Зеленский.

По словам Президента, контракты для 18-24-летних нарабатывались Министерством обороны вместе с опытными бригадами.

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