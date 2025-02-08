Військові контракти для 18-24 річних будуть включати безоплатні кредити на житло

Деталі мають бути оприлюднені з дня на день, повідомив Володимир Зеленський.

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Як писала «Судово-юридична газета», в Україні готують ініціативу, яка дозволить залучати до війська чоловіків віком від 18 до 24 років на основі спеціального контракту.

У контрактах, які невдовзі планується запустити, є можливість безоплатної освіти та безоплатного кредиту на житло, розповів Президент України Володимир Зеленський.

«Я думаю, деталі скоро будуть оприлюднені, прямо з дня на день. І окрім цього є можливість безкоштовної освіти і безкоштовного кредиту для домівки.... І я знаю, що опрацьований цей контракт на рік, і він буде запропонований», - сказав Зеленський.

За словами Президента, контракти для 18-24 річних напрацьовувалися Міністерством оборони разом з досвідченими бригадами.

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