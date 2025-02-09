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На Полтавщині судитимуть двох чоловіків, які поширювали контент із виправданням війни

07:36, 9 лютого 2025
Вони розповсюджували матеріали у забороненій соцмережі, які містили виправдання війни та окупації українських територій.
На Полтавщині судитимуть двох чоловіків, які поширювали контент із виправданням війни
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Двох мешканців Кременчуцького району Полтавської області судитимуть за поширення антиукраїнського контенту. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Йдеться про двох чоловіків – мешканців Кременчука та Горішніх Плавнів, які на своїх сторінках у забороненій в Україні соціальній мережі поширювали антиукраїнські матеріали. 

Жителя Кременчука звинувачують у закликах до порушення територіальної цілісності України, виправдовуванні збройної агресії РФ та прославленні її учасників. Жителю Горішніх Плавнів інкримінують поширення матеріалів, у яких міститься заперечення війни шляхом представлення її як внутрішнього громадянського конфлікту та виправдовування тимчасової окупації частини території України, вчинене повторно.

Навесні 2023 року кременчуківець здійснював репости  матеріалів, в яких йшлося про те, що «України не повинно бути, а українці – орендатори російської землі».

Мешканець Горішніх Плавнів наприкінці 2022 та на початку 2023 років  поширив матеріали, в яких жителів сходу України називали «єдиними хорошими українцями, які вирішили протистояти нацистам».  

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прокуратура Кременчук Горішні Плавні війна

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