На Сумщині через випадок пташиного грипу оголосили карантин

В одному із приватних домоволодінь у селі Калинівка, Роменської громади, зафіксували випадок пташиного грипу через що згідно із рішенням протиепізоотичної комісії у населеному пункті оголошено карантин. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.
Водночас, вказується, що заходи щодо спостереження з метою перевірки стану домашньої птиці також проводитимуть у Хмелівській громаді Роменського району.
Спеціалісти здійснюватимуть обходи домогосподарств. У випадку виявлення грипу проводитиметься вилучення птиці, яка потенційно може бути переносником вірусу.
Клінічні ознаки грипу птиці.
Загальні для всіх видів птахів:
У курей:
За словами фахівців, спершу захворювання може протікати безсимптомно, однак найчастіше призводить до смерті птиці.
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