На Сумщині через випадок пташиного грипу оголосили карантин

У випадку виявлення грипу проводитиметься вилучення птиці, яка потенційно може бути переносником вірусу.

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В одному із приватних домоволодінь у селі Калинівка, Роменської громади, зафіксували випадок пташиного грипу через що згідно із рішенням протиепізоотичної комісії у населеному пункті оголошено карантин. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Водночас, вказується, що заходи щодо спостереження з метою перевірки стану домашньої птиці також проводитимуть у Хмелівській громаді Роменського району.

Спеціалісти здійснюватимуть обходи домогосподарств. У випадку виявлення грипу проводитиметься вилучення птиці, яка потенційно може бути переносником вірусу.

Клінічні ознаки грипу птиці.

Загальні для всіх видів птахів:

відмова від корму і води;

підвищення температури тіла;

пригнічення;

порушення координації рухів,

парези, паралічі;

риніт;

кон’юнктивіт.

У курей:

ціаноз шкірних покривів (зміна кольору гребеня, борідок і кінцівок);

набряк підклювного простору;

підшкірні геморагії (крововилив) на кінцівках;

діарея;

зниження виробництва яєць;

кашель і чхання.

За словами фахівців, спершу захворювання може протікати безсимптомно, однак найчастіше призводить до смерті птиці.

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