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На Полтавщині автобус з пасажирами зіткнувся з вантажівкою, є загиблий

09:06, 9 лютого 2025
Унаслідок зіткнення пасажир мікроавтобуса від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці, а пасажирку із травмами госпіталізовано до лікарні.
На Полтавщині автобус з пасажирами зіткнувся з вантажівкою, є загиблий
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На Полтавщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди поблизу села Верхоли між мікроавтобусом та вантажівкою загинув пасажир.

Як повідомили у поліції, ДТП сталася 8 лютого близько 00:30 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський.

За попередньою версією слідства, міжміський мікроавтобус Mercedes-Benz (сполученням «Харків-Рівне») зіткнувся із вантажівкою «КРАЗ».

Унаслідок зіткнення пасажир мікроавтобуса від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці, а пасажирку із травмами госпіталізовано до лікарні. Також тілесні ушкодження отримав водій Mercedes-Benz. Його оглянули лікарі. Обійшлося без госпіталізації.

На щастя, інші 16 пасажирів мікроавтобуса (з яких 4 дітей), які на момент ДТП перебували в салоні транспортного засобу – не постраждали.

Водія мікроавтобуса Mercedes-Benz слідчі поліції затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

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поліція ДТП Полтава

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