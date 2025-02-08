На украинцев ждет резкое похолодание – 9 февраля будет минус 6°, а ночью все минус 11°

В ближайшие ночи украинцев ждут 4-10 градусов мороза, говорят синоптики.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье 9 февраля синоптики предупреждают о значительном понижении температуры.

Так, по данным Украинского гидрометеорологического центра, 9 февраля будет облачно с прояснениями. Без осадков.

На дорогах северных, восточных и большинства центральных областей местами гололедица.

Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза; днем 1-6° мороза, в западных и южных областях от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла.

Как рассказала синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха, и в выходные, и всю следующую неделю «у нас будет преобладать классический зимний характер погоды». Это связано с влиянием поля высокого атмосферного давления и холодного воздуха арктического происхождения, пишет OBOZ.UA.

«В ближайшие ночи нас ждут 4-10 градусов мороза (в Крыму немного теплее, до минус 5), но днем ​​максимум от 4 мороза до 2 тепла. На Закарпатье – плюс 3, плюс 8 может быть. Самыми прохладными остаются Карпаты, высокогорье, там от 7 до 14 мороза в ночные часы, а днем ​​0-6 мороза», – прогнозирует синоптикиня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.