В Україну приїхав новий голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне, фото

Разом із Володимиром Зеленським вони обговорили підготовку до наступного засідання у форматі «Рамштайн».

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В Україну приїхав голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне, який здійснив свій перший закордонний візит на цій посаді саме в Україну. Він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським та запевнив, що НАТО рішуче налаштований виконувати всі свої зобов’язання й захищати всі цінності та принципи, які поділяє.

Серед основних тем зустрічі – підготовка до наступного засідання у форматі «Рамштайн» та оборонні потреби нашої держави. Президент зазначив, що одним із головних пріоритетів України є виконання домовленостей Вашингтонського саміту НАТО щодо посилення української ППО.

Окрема увага – операційному запуску місії NSATU «Безпекова допомога і навчання для України».

Голова Військового комітету НАТО запевнив, що Північноатлантичний альянс налаштований виконати всі свої зобовʼязання, адже вважає Україну невід’ємною частиною трансатлантичної оборонної архітектури.

«Послання, яке я хотів би передати не лише вам, але й усім, полягає в тому, що НАТО на вашому боці. Ми рішуче налаштовані виконувати всі наші зобов’язання й захищати всі цінності та принципи, які ми поділяємо», – додав він.

Крім того, Володимир Зеленський і Джузеппе Каво Драгоне обговорили продовження військової допомоги від держав – членів Альянсу та прямі інвестиції у вітчизняне виробництво далекобійних дронів за данською моделлю. На одному з підприємств ОПК вони ознайомилися з виробничими потужностями й характеристиками української далекобійної зброї та поспілкувалися з людьми, які там працюють.

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