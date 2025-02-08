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Группа Ziferblat победила на Нацотборе и представит Украину на Евровидении-2025

23:40, 8 февраля 2025
Победителями Нацотбора «Евровидение-2025» стала группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
Группа Ziferblat победила на Нацотборе и представит Украину на Евровидении-2025
Фото: пресс-служба группы Ziferblat
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Группа Ziferblat победил в финале Национального отбора на Евровидение-2025 с песней Bird of Pray.

Они представят Украину на конкурсе, который будет принимать в этом году Швейцария.

Члены жюри отдали группе 9 баллов, а вот зрители – 10.

Более 360 тысяч украинцев отдали голос за своего фаворита в Дії.

Таким образом, Ziferblat набрал больше всего баллов среди всех финалистов.

Места других девяти финалистов распределились следующим образом:

MOLODI (my sea) — 2 место

Маша Кондратенко (No time to cry) – 3,

KHAYAT (HONOR) – 4,

FIЇNKA («Культура») – 5,

ДК Енергетик («Сіль») – 6,

KRYLATA (STAY TRUE) – 7,

Future Culture (Waste My Time) – 8,

Абіє («Дім») – 9,

Влад Шериф (Wind of Change) – 10.

Напомним, конкурс пройдет с 13 по 17 мая в Базеле.

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Евровидение

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