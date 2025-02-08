Группа Ziferblat победила на Нацотборе и представит Украину на Евровидении-2025

Группа Ziferblat победил в финале Национального отбора на Евровидение-2025 с песней Bird of Pray.
Они представят Украину на конкурсе, который будет принимать в этом году Швейцария.
Члены жюри отдали группе 9 баллов, а вот зрители – 10.
Более 360 тысяч украинцев отдали голос за своего фаворита в Дії.
Таким образом, Ziferblat набрал больше всего баллов среди всех финалистов.
Места других девяти финалистов распределились следующим образом:
MOLODI (my sea) — 2 место
Маша Кондратенко (No time to cry) – 3,
KHAYAT (HONOR) – 4,
FIЇNKA («Культура») – 5,
ДК Енергетик («Сіль») – 6,
KRYLATA (STAY TRUE) – 7,
Future Culture (Waste My Time) – 8,
Абіє («Дім») – 9,
Влад Шериф (Wind of Change) – 10.
Напомним, конкурс пройдет с 13 по 17 мая в Базеле.
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