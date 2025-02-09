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Клип группы Ziferblat на песню Bird of Pray в топе YouTube и Spotify – видео

14:20, 9 февраля 2025
Клип Bird of Pray занял 12-е место в разделе «Популярное» на YouTube и 28-е в Spotify.
Клип группы Ziferblat на песню Bird of Pray в топе YouTube и Spotify – видео
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», группа Ziferblat победила на Нацотборе и представит Украину на Евровидении-2025. Члены жюри отдали группе 9 баллов, а вот зрители - 10.

Как отмечает МИД, на песенном конкурсе Евровидение-2025, который состоится в этом году в Швейцарии, группа Ziferblat представит Украину с песней «Bird of Pray».

«Bird of Pray» - это глубоко эмоциональное размышление о том, что значит быть украинцем сегодня. Песня отражает суровую реальность жизни, но при этом не теряет надежды, которая дает силу жить», - говорится в сообщении.

Напомним, конкурс пройдет с 13 по 17 мая в Базеле.

Для Нацотбора этого года Ziferblat представили не менее мощную песню с глубоким смыслом.

«Это песня-рефлексия, название которой буквально можно перевести как «Птица молитвы» или «Молитвенная птица». Это некое путешествие-исповедь. Я пытался вложить в нее весь тот хаос, тревогу, переживания и надежды, живущие в моем сердце с 2022 года», - делился Валентин Лещинский.

Композиция уже завоевала популярность среди слушателей: клип на «Bird of Pray» занял 12-е место в разделе «Популярное» на YouTube, набрав более 112 тысяч просмотров. Также это единственная песня Нацотбора, которая осталась в ежедневном чарте Spotify, где она удерживает 28-ю позицию.

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Евровидение

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