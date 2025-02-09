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Конкурс на должности судей КСУ — обнародовал содержание задачи в рамках оценки уровня компетентности в сфере права

14:11, 9 февраля 2025
Задачи для письменной оценки разрабатывала внешняя группа международных экспертов, являющихся специалистами в сфере конституционализма.
Конкурс на должности судей КСУ — обнародовал содержание задачи в рамках оценки уровня компетентности в сфере права
Фото: facebook.com/AGE.CCU
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Совещательная группа экспертов обнародовала содержание задачи, которую кандидаты на должность судьи КСУ выполняли 8 февраля 2025 года во время письменной оценки по установлению уровня компетентности в сфере права.

В СГЭ напомнили, что задачи для письменной оценки разрабатывала внешняя группа международных экспертов, являющихся специалистами в сфере конституционализма.

Они разработали пять вариантов таких задач, из которых случайным образом в прямом эфире был выбран пакет с заданием №2.

«СГЭ публикует его содержание, чтобы все желающие могли ознакомиться с ним и понять суть задачи, которую выполняли кандидаты.

Напомним, что на проведение письменной оценки было отведено 3 часа», - добавили в СГЭ.

 

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КСУ

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