Талибан наложил запрет на бритье для сотрудников ООН в Герате

В Герате сотрудникам ООН приказано носить бороды под угрозой заключения.

Фото: Amu TV

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Отдел распространения добродетели и предотвращения пороков афганского движения Талибан в городе Герат запретил мужчинам-сотрудникам ООН приходить на работу без бороды. Об этом сообщает афганский телеканал Amu, ссылаясь на источники в ООН.

8 февраля представители Талибана посетили центр «Ислам Кала» в Герате и предупредили мужчин, что бритье или подстригание бороды приведет к заключению. Это решение является частью новых строгих социальных норм, которые движение продолжает внедрять в Афганистане, в частности в государственных учреждениях и учебных заведениях.

Это указание появилось на фоне растущих трудностей в проведении гуманитарных операций в стране. В декабре 2023 года Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) зафиксировало 164 инцидента, что на 56% больше по сравнению с октябрем, и на 11% больше, чем в том же периоде 2022 года. 99% этих инцидентов были связаны с действиями Талибана, что серьезно повлияло на оказание гуманитарной помощи, вызвав приостановку 72 проектов, а также закрытие одного объекта и сворачивание двух инициатив.

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