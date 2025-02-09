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Что изменилось в дошкольном образовании — в МОН ответили на самые распространенные вопросы

15:41, 9 февраля 2025
Закон Украины «О дошкольном образовании» предусматривает ряд важных обновлений.
Что изменилось в дошкольном образовании — в МОН ответили на самые распространенные вопросы
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 января вступил в силу Закон Украины «О дошкольном образовании» №3788-IX, принятый Верховной Радой Украины 6 июня 2024 года — законопроект № 8030.

Документом:

  • Урегулированы вопросы рабочего времени педагогов
  • Определены новые типы организации образовательной деятельности
  • Определены новые подходы к финансированию дошкольного образования (ЗДО)
  • Усилено внимание к качеству образовательного процесса и безопасности детей.

Позже Министерство образования и науки Украины ответило на самые распространенные вопросы относительно изменений в дошкольном образовании.

Чи можна виконувати організаційну, методичну роботу поза межами закладу?

Так. Методична, організаційна та інша педагогічна діяльність може проводитися поза межами закладу освіти.

Чи оплачують методичну роботу, виконану поза межами педагогічного навантаження?

Так. Методична та організаційна робота є частиною робочого часу.

Закон унормовує це у статті 26: робочий час педагогічного працівника охоплює не лише роботу з дітьми, а й методичну діяльність.

Закон не додає нових обов’язків, а врегульовує вже наявні.

Як правильно табелювати працівників ЗДО у 2025 році?

У табелі працівника рекомендується зазначати години педагогічного навантаження, а також пропорційно розподілені години іншої роботи в межах робочого часу. Наприклад, норма педагогічного навантаження для практичного психолога в ЗДО — 20 годин на тиждень, а загальний робочий час — 30 годин на тиждень. Тож на кожну годину педагогічного навантаження припадає 30 хв іншої діяльності в межах робочого часу. Якщо психолог відпрацював 5 годин безпосередньо з дітьми, у табелі буде зазначено 5 (+2,5). Керівники можуть адаптувати форму табелювання залежно від специфіки роботи закладу та кількості годин педнавантаження кожного працівника.

Як змінилася кількість ставок вихователя на групу?

Педагогічне навантаження вихователів зменшилося порівняно з попереднім законом. Тепер на одну ставку вихователь проводить із дітьми 25 годин на тиждень. Якщо група працює довше, додаткові години мають оплачуватися окремо.

Засновник закладу зобовʼязаний забезпечити оплату за додаткові години педагогічної діяльності або змінити режим роботи закладу, щоб відповідати новим вимогам щодо кількості годин та ставок.

Оплата праці педагогічних працівників за оновленим наказом МОН № 557 (зі змінами)

Згідно з наказом МОН від 26 вересня 2005 року № 557 (зі змінами), засновники державних і комунальних ЗДО мають право встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди, які можуть перевищувати встановлені КМУ.

Місцева влада тепер має більше можливостей для підвищення зарплат, зокрема через встановлення додаткових надбавок і доплат понад визначені державою норми.

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МОН Украины

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