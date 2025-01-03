В Украине вступил в силу закон о дошкольном образовании — что изменилось для родителей и воспитателей

Закон содержит много новаций и направлен на обеспечение лучших условий для развития детей и труда педагогических работников.

1 января вступил в силу Закон Украины «О дошкольном образовании» №3788-IX, принятый Верховной Радой Украины 6 июня 2024 года — законопроект № 8030.

Закон содержит много разных новаций, ключевыми из которых являются:

1) найпершою засадою державної політики і найпершим принципом освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Закон визначає «дитиноцентризм та особистісно орієнтований підхід до розвитку дитини відповідно до її індивідуальних особливостей, потреб, інтересів, здібностей, обдарувань та свободи вибору» (стаття 5). Це означає, що як органи державної влади і органи місцевого самоврядування, так і суб’єкти освітньої діяльності та їхні засновники під час провадження такої діяльності або під час управлінських рішень мають думати про якнайкращі інтереси кожної дитини.

Другою групою суб’єктів, про забезпечення якнайкращих інтересів яких мають думати відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суб’єкти освітньої діяльності, їх керівники та засновники, - це педагогічні працівники, від безпосередньої діяльності яких залежить чи будуть діти щасливі, доглянуті, розвинуті, виховані та навчені;

2) забезпечення безпеки і зміцнення здоров’я кожної дитини, що забезпечується шляхом:

- чіткого визначення термінів «безпечне освітнє середовище» і «здорове освітнє середовище», а також покладення обов’язків щодо створення, контролю за створенням, забезпечення функціонування такого середовища на засновників, керівників і педагогічних працівників відповідних суб’єктів освітньої діяльності;

- гарантування кожному вихованцю у закладі дошкільної освіти безпеки, психолого-педагогічного супроводу, а також у разі потреби надання домедичної допомоги;

- встановлення обов’язку для закладів дошкільної освіти систематично здійснювати заходи з охорони здоров’я вихованців;

- встановлення обов’язку педагогічних працівників систематично (не менше одного разу на п’ять років) підвищувати кваліфікацію з надання психологічної допомоги та підтримки дітей, домедичної допомоги, забезпечення безпеки дітей;

- врегулювання питань забезпечення дітей якісним харчуванням з урахуванням вимог щодо безпечності та якості харчових продуктів;

- встановлення прямої заборони роботи в дитячих садках певним категоріям громадян, перелік яких визначено у частині 3 статті 25 Закону;

3) запровадження системи заходів, спрямованих на забезпечення конституційної гарантії щодо доступності дошкільної освіти, зокрема:

- гарантування кожній дитині здобуття дошкільної освіти в максимально наближеному до її місця проживання комунальному закладі дошкільної освіти або іншому закладі дошкільної освіти за принципом «гроші ходять за дитиною»;

- встановлення чітких правил щодо черговості та основним правил зарахування до комунальних закладів дошкільної освіти;

- встановлення обов’язковості здобуття дошкільної освіти дітьми старшого дошкільного віку відповідно до державного стандарту;

- встановлення правових підстав для підвезення педагогічних працівників до місця здобуття дошкільної освіти дітьми;

- запровадження різних форм здобуття дошкільної освіти (стаття 12);

- урізноманітнення та узаконення різних суб’єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти (державні, комунальні, приватні заклади дошкільної освіти, фізичні особи – підприємці, дошкільні підрозділи у складі різних юридичних осіб публічного і приватного права) (стаття 29);

- урізноманітнення типів організації освітньої діяльності (ясла; дитячий садок; спеціальний дитячий садок; мобільний дитячий садок; сімейний (родинний) садок; міні-садок; центр педагогічного партнерства; центр розвитку дитини), а також уможливлення поєднання цих типів в одному закладі дошкільної освіти (стаття 35);

- унормування питань щодо створення та забезпечення функціонування інклюзивного чи спеціального освітнього середовища;

4) запровадження системи заходів, спрямованих на забезпечення конституційної гарантії щодо безоплатності дошкільної освіти, зокрема:

- встановлення на рівні Закону чіткої гарантії для кожної дитини незалежно від підстав її перебування в Україні щодо безоплатного здобуття дошкільної освіти у державних та комунальних закладах освіти (частина 2 статті 8 Закону);

- вперше на рівні Закону визначено «обсяг» безоплатної дошкільної освіти у державному, комунальному закладі дошкільної освіти - до 11 годин на день (частина 3 статті 10 Закону);

5) спрямування освітнього процесу на формування у вихованців суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, милосердя, толерантності, поваги до честі та гідності людини і результатів її праці, здорового способу життя та екологічної поведінки, цінностей постійного пізнання і розвитку (частина 4 статті 15);

6) чітке визначення на рівні Закону скороченої тривалості робочого часу педагогічних працівників, зменшення педагогічного навантаження вихователів і чітке розмежування термінів «робочий час» і «педагогічне навантаження» (стаття 26);

7) встановлення для всіх педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щорічної основної відпустки тривалістю 56 календарних днів (ч. 3 ст. 27 Закону);

8) встановлення прямої вимоги на рівні Закону щодо доплати вихователям і помічникам вихователів за перевищення встановлених Законом норм наповнюваності груп (абз. 3 ч. 1 ст. 28 Закону);

9) надання права засновникам державних і комунальних закладів дошкільної освіти встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди у розмірі, що перевищує розмір, визначений Кабінетом Міністрів України, а також мають право встановлювати для працівників додаткові винагороди та допомоги (абз. 3 ч. 2 ст. 28 Закону);

10) унормування надання державними і комунальними закладами дошкільної освіти платних освітніх та інших послуг, а також визначення на рівні Закону, що 70 відсотків отриманих від такої діяльності коштів спрямовуються «на оплату праці, заохочення, зокрема преміювання, працівників відповідно до колективного договору та внутрішніх актів закладу дошкільної освіти» (ч. 5 ст. 50 Закону).

Закон містить також багато інших новацій, які разом з переліченими вище мають вивести сферу дошкільної освіти на новий рівень розвитку, охопивши при цьому більшу кількість дітей, які здобуватимуть дошкільну освіту, і забезпечивши більш кращі умови для розвитку дітей і праці педагогічних працівників.

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