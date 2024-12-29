З 1 січня у дитсадочках запровадять низку змін — що зміниться для батьків та вихователів

З нового року запроваджують нові можливості для дошкілля.

Джерело фото: Daiga Ellaby / Unsplash

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З 1 січня 2025 року починає діяти Закон України Про дошкільну освіту, який запроваджує низку змін для українських дитячих садочків. Про це нагадали у Міністерстві освіти та науки.

У відомстві пообіцяли, що запроваджується:

Для вихователів — оптимізація навантаження, 56 днів щорічної відпустки, можливість встановлення вищих доплат та надбавок.

Для батьків — територіальна доступність садочків, вибір форми навчання: очна, мережева, дистанційна, нові типи організації освітньої діяльності: мобільні, сімейні, мінісадки.

Для закладів дошкільної освіти — чіткі правила прийому дітей, створення умов для інклюзивного чи спеціального освітнього середовища.

Для влади і засновників садочків — обов'язок забезпечити потрібні ресурси, відповідальність за доступність садочків, справедливу оплату праці вихователів.

Як зауважили у МОН, триває розроблення нормативно-правових актів, які допоможуть імплементувати зміни. Загалом планується ухвалення ще 28 нових НПА.

«Нововведення забезпечать інклюзивність, увагу до потреб дітей і створення умов для їхнього гармонійного розвитку», - пояснили у Міністерстві.

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