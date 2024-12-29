С 1 января в детсадах введут ряд изменений – что изменится для родителей и воспитателей

С нового года вводятся новые возможности для дошкольного образования.

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С 1 января 2025 начинает действовать Закон Украины О дошкольном образовании, который вводит ряд изменений для украинских детских садов. Об этом напомнили в Министерстве образования и науки.

В ведомстве пообещали, что вводится:

Для воспитателей — оптимизация нагрузки, 56 дней ежегодного отпуска, возможность установления более высоких доплат и надбавок.

Для родителей – территориальная доступность садов, выбор формы обучения: очная, сетевая, дистанционная, новые типы организации образовательной деятельности: мобильные, семейные, мини-сады.

Для заведений дошкольного образования – четкие правила приема детей, создание условий для инклюзивной или специальной образовательной среды.

Для власти и учредителей садов – обязанность обеспечить нужные ресурсы, ответственность за доступность садов, справедливую оплату труда воспитателей.

Как отметили в МОН, идет разработка нормативно-правовых актов, которые помогут имплементировать изменения. В общей сложности планируется принятие еще 28 новых НПА.

«Нововведения обеспечат инклюзивность, внимание к потребностям детей и созданию условий для их гармоничного развития», - пояснили в Министерстве.

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