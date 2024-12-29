Выявлять рисковые операции при работе ПРРО/РРО будут с помощью новой системы – Гетманцев

Народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщит о еще одном шаге к прозрачности отношений между плательщиком и налоговым органом – разработана аналитическая система СОД РРО для выявления рисковых операций при осуществлении наличных расчетов.
Так, аналитическая система дает возможность:
По словам Гетманцева, система уже в первом квартале 2025 года запускается в промышленную эксплуатацию.
Также в Украине введут новый метод борьбы с коррупцией. Для этого налоговые проверки будут оснащены боди-камерами.
По словам Гетманцева, два решения: бодикамеры и аналитический подход к контролю работы ПРРО/РРО, когда проверки происходят не от забора и до обеда (как прежде), а только относительно тех РРО, где происходят определенные аномалии, - трудно переоценить.
«Эти два шага полностью реформируют систему фактических проверок, обеспечив эффективный антикор и рискориентированный подход к налоговому контролю продаж», - заявил он.
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