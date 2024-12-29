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Как восстановить потерянное из-за алкоголя право управления автомобилем

10:08, 29 декабря 2024
Вернуть водительский документ можно — что нужно сделать.
Как восстановить потерянное из-за алкоголя право управления автомобилем
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Водителей, употреблявших алкоголь за рулем, ожидает лишение права управления транспортным средством по ст. 130 или/и ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Об этом предупредили в Главном сервисном центре МВД.

Однако вернуть водительский документ можно.

Для этого нужно:

  • пройти внеочередное медицинское освидетельствование;
  • сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

Если же у человека было двухлетнее водительское удостоверение, то для восстановления права управления необходимо повторно пройти обучение в автошколе по теоретической и практической части, отметили в Главном СЦ МВД.

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водительские права

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