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Як відновити втрачене через алкоголь право керування автомобілем

10:08, 29 грудня 2024
Повернути водійський документ можна — що треба зробити.
Як відновити втрачене через алкоголь право керування автомобілем
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Водіїв, які вживали алкоголь за кермом, чекає позбавлення права керування транспортним засобом за ст. 130 або/та ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це попередили у Головному сервісному центрі МВС.

Однак, повернути водійський документ можна.

Для цього потрібно:

  • пройти позачерговий медичний огляд;
  • скласти теоретичний і практичний іспити в сервісному центрі МВС.

Якщо ж у людини було дворічне посвідчення водія, то для відновлення права керування необхідно повторно пройти навчання в автошколі з теоретичної та практичної частини, зазначили у Головному СЦ МВС.

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посвідчення водія

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