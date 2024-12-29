Як відновити втрачене через алкоголь право керування автомобілем

Повернути водійський документ можна — що треба зробити.

Водіїв, які вживали алкоголь за кермом, чекає позбавлення права керування транспортним засобом за ст. 130 або/та ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це попередили у Головному сервісному центрі МВС.

Однак, повернути водійський документ можна.

Для цього потрібно:

пройти позачерговий медичний огляд;

скласти теоретичний і практичний іспити в сервісному центрі МВС.

Якщо ж у людини було дворічне посвідчення водія, то для відновлення права керування необхідно повторно пройти навчання в автошколі з теоретичної та практичної частини, зазначили у Головному СЦ МВС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.