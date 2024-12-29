Байден шкодує, що зняв свою кандидатуру на виборах президента – WP

У приватних колах кажуть, що Байден і деякі з його помічників досі вважають, що він повинен був залишитися в перегонах за президентське крісло.

Джерело фото: Demetrius Freeman/The Washington Post

Чинний президент США Джо Байден, підбиваючи підсумки свого президентства, зізнався, що шкодує про рішення знятися з перегонів на другий термін. Про це пише The Washington Post.

На думку Байдена, він мав усі шанси здолати Дональда Трампа, який переміг на виборах 2024 року, попри тиск з боку демократів та низькі рейтинги.

У розмовах із наближеними особами, як пишуть у медіа, Байден зазначав, що міг би виграти.

«Байден і деякі з його помічників досі вважають, що він мав залишитися в перегонах, незважаючи на погані результати в дебатах і низькі результати в опитуваннях, які спонукали демократів тиснути на нього, щоб він вийшов. За словами людей, знайомих з їхніми коментарями, які говорили на умовах анонімності, щоб описати приватні розмови, Байден і ці помічники говорили людям останніми днями, що він міг би перемогти Трампа», - пише The Washington Post.

Водночас багато демократів переконані, що затримка з рішенням про зняття його кандидатури суттєво скоротила час для підготовки Гарріс до кампанії, що й призвело до її поразки.

У виданні зазначили, що президент визнав свої стратегічні помилки. Наприклад, він шкодує, що не підписав власним ім’ям чеки допомоги під час пандемії у 2021 році, через що Трамп отримав більше політичного зиску від економічного відновлення. Байден також зазначив, що не врахував змін у медіа-середовищі, які змінили сприйняття політики суспільством.

Попри критику, союзники Байдена наголошують, що його здобутки матимуть довгостроковий позитивний вплив. Однак, як зазначають історики, ці досягнення не змогли подолати політичну поляризацію у США та зміцнити довіру громадян до демократії.

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