Байден сожалеет, что снял свою кандидатуру на выборах президента – WP

В частных кругах говорят, что Байден и некоторые из его помощников до сих пор считают, что он должен был остаться в гонке за президентское кресло.

Источник фото: Demetrius Freeman/The Washington Post

Действующий президент США Джо Байден, подводя итоги своего президентства, признался, что сожалеет о решении сняться с гонки на второй срок. Об этом пишет The Washington Post.

По мнению Байдена, у него были все шансы одолеть Дональда Трампа, победившего на выборах 2024 года, несмотря на давление со стороны демократов и низкие рейтинги.

В разговорах с приближенными лицами, как пишут в медиа, Байден отмечал, что мог бы выиграть.

«Байден и некоторые из его помощников до сих пор считают, что он должен был остаться в гонке, несмотря на плохие результаты в дебатах и ​​низкие результаты в опросах, которые побудили демократов давить на него, чтобы он вышел. По словам людей, знакомых с их комментариями, которые говорили на условиях анонимности, чтобы описать приватные разговоры, Байден и эти помощники говорили людям в последние дни, что он мог бы победить Трампа», - пишет The Washington Post.

В то же время, многие демократы убеждены, что задержка с решением о снятии его кандидатуры существенно сократила время для подготовки Гаррис к кампании, что и привело к ее поражению.

В издании отметили, что президент признал свои стратегические ошибки. К примеру, он сожалеет, что не подписал собственным именем чеки помощи во время пандемии в 2021 году, из-за чего Трамп получил больше политической выгоды от экономического восстановления. Байден также отметил, что не учел изменений в медиа-среде, изменивших восприятие политики обществом.

Несмотря на критику, союзники Байдена подчеркивают, что его достижения будут иметь долгосрочное положительное влияние. Однако, как отмечают историки, эти достижения не смогли побороть политическую поляризацию в США и укрепить доверие граждан к демократии.

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