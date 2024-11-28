Камала Харрис не опережала Дональда Трампа в колеблющихся штатах, — внутренние опросы

Советник Гаррис признал, что внутренние опросы демократов никогда не показывали лидерство Гаррис в колеблющихся штатах.

Внутренние опросы среди демократов показывали, что вице-президент Камала Харрис никогда не опережала своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа в колеблющихся штатах. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на старшего советника Харрис Дэвида Плуффа.

По его словам, с момента начала президентской гонки Харрис находилась позади Трампа, и он был «вообще удивлен», когда увидел, что публичные опросы демонстрировали ее лидерство.

«Я считаю, что это шокировало многих, поскольку в конце сентября - начале октября были проведены публичные опросы, которые продемонстрировали результаты, которых мы никогда раньше не наблюдали», - отметил он.

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