В Донецкой области будут судить чиновника налоговой с сообщниками, которые устанавливали «таксу» для предпринимателей

За деньги они обещали невмешательство в предпринимательскую деятельность, работу без проверок и возможность торговли товарами без разрешений.

В Донецкой области будут судить чиновника налоговой и двух его сообщников, которые получали деньги с коммерсантов за не создание препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Так, в начале сентября 2023 начальник одного из отделов ГНС в Донецкой области организовал преступную схему с целью обогащения на местных предпринимателях, к которой привлек бывшую работницу налоговой и ее сына.

Указывается, что участники группы установили ежемесячное налогообложение для местных коммерсантов. За деньги они обещали невмешательство в предпринимательскую деятельность, работу без проверок и возможность торговли товарами без разрешений.

Ежемесячная плата с одного предпринимателя в среднем составляла 8 тысяч гривен, при открытии новой торговой точки – дополнительно 2,5 тыс. грн. грн ежемесячно.

«Злоумышленники действовали с соблюдением конспирации: встречи проводили в автомобиле, деньги получали наличными, которые накапливали в подконтрольном фигурантам магазине, а также в безналичной форме путем перевода на отдельную карту», ​​— говорится в сообщении.

В апреле 2024 года обвиняемые были задержаны. Во время проведения обысков у них изъяты золотые слитки, почти 12 млн гривен наличными, на которые наложен арест с целью дальнейшей конфискации в доход государства. Кроме этого, приняты меры по передаче изъятого имущества в управление АРМА.

Начальник одного из отделов ГНС в Донецкой области и двое его сообщников обвиняются в получении неправомерной выгоды, сопряженное с вымогательством, совершенное повторно и организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

На время досудебного расследования налоговик был отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Кроме того, работники Бюро разоблачили четырех предпринимателей, добровольно систематически пользовавшихся «услугами» преступной группы за возможность ведения незаконного бизнеса.

Они обвиняются в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Обвинительные акты по ним также направлены в суд.

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