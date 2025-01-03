Практика судов
  1. В Украине

В Донецкой области будут судить чиновника налоговой с сообщниками, которые устанавливали «таксу» для предпринимателей

20:06, 3 января 2025
За деньги они обещали невмешательство в предпринимательскую деятельность, работу без проверок и возможность торговли товарами без разрешений.
В Донецкой области будут судить чиновника налоговой с сообщниками, которые устанавливали «таксу» для предпринимателей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Донецкой области будут судить чиновника налоговой и двух его сообщников, которые получали деньги с коммерсантов за не создание препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Так, в начале сентября 2023 начальник одного из отделов ГНС в Донецкой области организовал преступную схему с целью обогащения на местных предпринимателях, к которой привлек бывшую работницу налоговой и ее сына.

Указывается, что участники группы установили ежемесячное налогообложение для местных коммерсантов. За деньги они обещали невмешательство в предпринимательскую деятельность, работу без проверок и возможность торговли товарами без разрешений.

Ежемесячная плата с одного предпринимателя в среднем составляла 8 тысяч гривен, при открытии новой торговой точки – дополнительно 2,5 тыс. грн. грн ежемесячно.

«Злоумышленники действовали с соблюдением конспирации: встречи проводили в автомобиле, деньги получали наличными, которые накапливали в подконтрольном фигурантам магазине, а также в безналичной форме путем перевода на отдельную карту», ​​— говорится в сообщении.

В апреле 2024 года обвиняемые были задержаны. Во время проведения обысков у них изъяты золотые слитки, почти 12 млн гривен наличными, на которые наложен арест с целью дальнейшей конфискации в доход государства. Кроме этого, приняты меры по передаче изъятого имущества в управление АРМА.

Начальник одного из отделов ГНС в Донецкой области и двое его сообщников обвиняются в получении неправомерной выгоды, сопряженное с вымогательством, совершенное повторно и организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

На время досудебного расследования налоговик был отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Кроме того, работники Бюро разоблачили четырех предпринимателей, добровольно систематически пользовавшихся «услугами» преступной группы за возможность ведения незаконного бизнеса.

Они обвиняются в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Обвинительные акты по ним также направлены в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

взятка налоговая предприниматель ГБР ФЛП ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин ограничил спецпенсии госслужащим, прокурорам, дипломатам и депутатам

Для тех должностных лиц, у кого пенсия больше 23610 грн, будут применены ограничительные коэффициенты.

Департамент исполнительной службы Минюста возглавил Юрий Вишневский

Исполняющим обязанности начальника департамента исполнительной службы Минюста был назначен Юрий Вишневский.

Водитель, осуществивший стоянку автомобиля, не может нести ответственность за нарушение правил остановки – Верховный Суд

Местный суд допустил ошибку, признав водителя автомобиля ГАЗ виновным в нарушении правил остановки, ведь последний совершил стоянку своего автомобиля с соблюдением требований пунктов 15.1, 15.2 ПДД, а столкновение произошло исключительно в результате нарушения ПДД водителем автомобиля BMW.

Участники боевых действий и люди с инвалидностью в результате войны получат 1500 грн раз в квартал для занятий в спортивных клубах

Кабмин решил платить 1500 грн раз в квартал участникам боевых действий и людям с инвалидностью в результате войны на занятия спортом.

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг можно будет получить, если средний доход не больше 4240 грн – Кабмин внес изменения

Для получения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг КМУ ввел новое условие – они предоставляются при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает 4240 грн.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео