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Кабмин внес законопроект о реформировании АРМА, которым предлагает сделать невозможным безосновательное увольнение главы Агентства

11:47, 3 января 2025
Как отмечает министр юстиции Ольга Стефанишина в пояснительной записке, принятие этого закона сделает невозможным увольнение руководителя АРМА по политическим мотивам.
Кабмин внес законопроект о реформировании АРМА, которым предлагает сделать невозможным безосновательное увольнение главы Агентства
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Кабмин в лице вице-премьер-министра – министра юстиции Ольги Стефанишиной 2 января зарегистрировал в парламенте законопроект 12374, которым предлагается реформировать принципы работы и отбора руководства Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как указывает Стефанишина, проект разработан во исполнение мероприятия Плана Ukraine Facility (за выполнение которого Украина получит транши от ЕС). А именно – это разработка законопроекта о реформировании АРМА, где будет прозрачная и основанная на заслугах процедура отбора руководителя Агентства, включая проверку на добродетель и профессионализм; независимая внешняя система оценки эффективной деятельности; прозрачная процедура управления и продажи арестованных активов, находящихся под контролем АРМА.

Так, существует проблема с изменениями, которые были внесены в 2019 году законом 117-IX «относительно перезагрузки власти», которыми было включено в перечень оснований досрочного прекращения полномочий главы АРМА наличие оснований прекращения государственной службы, установленных законом о государственной службе.

«Указанные изменения противоречат концепции существования Нацагентства как независимого органа в структуре антикоррупционных органов, поскольку создают механизм для безосновательного увольнения главы Национального агентства, в том числе по политическим мотивам», - указывает министр юстиции.

Законы о НАБУ и о предотвращении коррупции содержат исключительные перечни полномочий их руководителей для гарантий независимости. Поэтому, по мнению правительства, нужно применить аналогичные принципы к АРМА.

Итак, Кабмин предлагает:

  • определить гарантии независимости АРМА;
  • определить исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения полномочий председателя АРМА, которые не предусматривают возможности политически мотивированного увольнения;
  • изменить порядок формирования и состав конкурсной комиссии по отбору главы АРМА, которая будет состоять из 6 человек, из которых 3 человека определяются Кабмином и 3 – правительством на основании предложений иностранных партнеров;
  • установить, что решения о проведении оценки, о начале формирования комиссии и порядке проведения внешнего аудита эффективности АРМА утверждаются Кабмином;
  • уточнить, что организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии по аудиту осуществляет Секретариат КМУ;
  • определить в процедуру конкурсного отбора работников АРМА и принципы формирования конкурсной комиссии с привлечением представителей общественных объединений;
  • расширить контрольные полномочия Совета общественного контроля при АРМА:
  • определять членов Совета общественного контроля в состав конкурсной комиссии по отбору на вакантные должности в АРМА;
  • осуществлять общественный контроль за законностью и прозрачностью определения управляющих активами, в частности путем определения членов Совета общественного контроля, участвующих в определении управляющих активами;
  • осуществлять общественный контроль за законностью и прозрачностью определения реализации активов и эффективности управления активами, которые переданы АРМА;
  • определить исчерпывающий список лиц, которые не могут входить в состав Совета общественного контроля при АРМА;
  • определить членов Совета общественного контроля, участвующих в проведении проверок эффективности управления арестованными активами, переданными в управление;
  • делегировать членов Совета общественного контроля для участия в заседаниях межведомственной комиссии по реализации активов;
  • усовершенствовать конкурсный отбор управляющих активов, принятых АРМА в управление, подлежащих оценке и передаче и управление определенным в соответствии с Законом «О публичных закупках» юридическим лицам или физическим лицам – предпринимателям;
  • определить, что реализация активов осуществляется, в частности, на электронных аукционах в электронной торговой системе Прозорро.Продажи;
  • расширить круг субъектов, которые могут осуществлять управление активами в исключительных случаях, на которые наложен арест в уголовном производстве, а именно: предприятие, учреждение, организация, в отношении которого Кабмин осуществляет функции управления.

Кроме того, предлагается предусмотреть особенность проведения первого внешнего независимого оценивания (аудита) эффективности деятельности АРМА, а именно, со дня вступления в силу этого закона начинается формирование Комиссии по проведению оценивания, которая должна принять заключение аудита АРМА в течение 12 месяцев со дня вступления в силу этого закона.

Автор: Наталя Мамченко

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законопроект Кабинет Министров Украины увольнение АРМА

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