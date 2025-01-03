Зеленский подписал закон, который обновляет Национальную систему конфиденциальной связи

В четверг, 2 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обновляющий Национальную систему конфиденциальной связи (НСКИ) - законопроект 10273.
Документ приближает нормативную базу к требованиям ЕС.
Ключевые изменения:
Обновлен состав НСКЗ: внедрены понятия оператора и пользователей системы.
Защищенный шлюз обмена данными: внедрена система межведомственного обмена информацией с ограниченным доступом.
Повышение безопасности: усовершенствована организационно-техническая структура для эффективной защиты информации.
Современная терминология: термин «Национальная телекоммуникационная сеть» изменена на термин «Национальная электронная коммуникационная сеть» для соответствия законодательству ЕС.
Цель закона – создать безопасную инфраструктуру для защиты государственных данных и обеспечить эффективную коммуникацию государственных органов, высшего руководства и международных партнеров, особенно в условиях войны.
«Этот закон отвечает современным вызовам в сфере защиты информации. Благодаря изменениям мы сможем реализовать современные мультимедийные услуги в специальных электронных коммуникационных сетях», – заявила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
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