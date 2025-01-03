Зеленский подписал закон, который обновляет Национальную систему конфиденциальной связи

Целью закона является создание безопасной инфраструктуры для защиты государственных данных и обеспечения эффективной коммуникации государственных органов.

В четверг, 2 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обновляющий Национальную систему конфиденциальной связи (НСКИ) - законопроект 10273.

Документ приближает нормативную базу к требованиям ЕС.

Ключевые изменения:

Обновлен состав НСКЗ: внедрены понятия оператора и пользователей системы.

Защищенный шлюз обмена данными: внедрена система межведомственного обмена информацией с ограниченным доступом.

Повышение безопасности: усовершенствована организационно-техническая структура для эффективной защиты информации.

Современная терминология: термин «Национальная телекоммуникационная сеть» изменена на термин «Национальная электронная коммуникационная сеть» для соответствия законодательству ЕС.

Цель закона – создать безопасную инфраструктуру для защиты государственных данных и обеспечить эффективную коммуникацию государственных органов, высшего руководства и международных партнеров, особенно в условиях войны.

«Этот закон отвечает современным вызовам в сфере защиты информации. Благодаря изменениям мы сможем реализовать современные мультимедийные услуги в специальных электронных коммуникационных сетях», – заявила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.