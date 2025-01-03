Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Зеленский подписал закон, который обновляет Национальную систему конфиденциальной связи

11:44, 3 января 2025
Целью закона является создание безопасной инфраструктуры для защиты государственных данных и обеспечения эффективной коммуникации государственных органов.
Зеленский подписал закон, который обновляет Национальную систему конфиденциальной связи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 2 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обновляющий Национальную систему конфиденциальной связи (НСКИ) - законопроект 10273.

Документ приближает нормативную базу к требованиям ЕС.

Ключевые изменения:

Обновлен состав НСКЗ: внедрены понятия оператора и пользователей системы.

Защищенный шлюз обмена данными: внедрена система межведомственного обмена информацией с ограниченным доступом.

Повышение безопасности: усовершенствована организационно-техническая структура для эффективной защиты информации.

Современная терминология: термин «Национальная телекоммуникационная сеть» изменена на термин «Национальная электронная коммуникационная сеть» для соответствия законодательству ЕС.

Цель закона – создать безопасную инфраструктуру для защиты государственных данных и обеспечить эффективную коммуникацию государственных органов, высшего руководства и международных партнеров, особенно в условиях войны.

«Этот закон отвечает современным вызовам в сфере защиты информации. Благодаря изменениям мы сможем реализовать современные мультимедийные услуги в специальных электронных коммуникационных сетях», – заявила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин внес законопроект о реформировании АРМА, которым предлагает сделать невозможным безосновательное увольнение главы Агентства

Как отмечает министр юстиции Ольга Стефанишина в пояснительной записке, принятие этого закона сделает невозможным увольнение руководителя АРМА по политическим мотивам.

Какие проблемы и интересные нюансы в деятельности Высшего антикоррупционного суда обнаружила Счетная палата – результаты аудита

Составить объективную картину процессуальной деятельности ВАКС оказалось непросто.

Вывод специалиста в понимании статьи 298-1 УПК не является доказательством в уголовном производстве по преступлениям – Верховный Суд

Дело начали рассматривать до вступления в силу закона, согласно которому справки и «другие документы» специалистов стали доказательствами по уголовным делам.

Члены ВЛК и эксперты, которые будут работать вместо МСЭК, будут нести уголовную ответственность в случае незаконного обогащения

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, согласно которому лица, работающие вместо МСЭК, будут нести уголовную ответственность за незаконное обогащение.

В Украине собираются создать Государственное агентство по страхованию военных рисков, которое будет страховать бизнес и домохозяйства

Андрей Мотовиловец вместе с коллегами зарегистрировали законопроект, которым предлагается создать Государственное агентство в форме АО, осуществляющего деятельность на коммерческой основе, и установить, что учредителем и акционером, которому принадлежит не менее 50% уставного капитала плюс одна акция является государством в лице Кабмина.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео