Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом после его инаугурации

Инаугурация нового американского президента намечена на 20 января.

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом после инаугурации, которая состоится 20 января.

«Безусловно, приоритет у президента Трампа – его внутренние вопросы. Это ясно из его избирательной кампании и из его ежедневных месседжей. Что касается международного трека – это будет Украина и Средний Восток. Да. Отдельные их отношения с Тихоокеанским регионом. Безопасность там. Китай, Корея и т.д. Это тоже понятно», — отметил Глава государства в интервью в эфире телемарафона.

Президент также вспомнил свой телефонный разговор с Трампом.

«Трамп мне сказал по телефону, когда мы говорили – он сказал мне, что одним из первых визитов я буду ждать именно вас. Он сказал мне это. Потому что он сказал: для меня приоритет – закончить войну и я буду это делать. Поэтому, я думаю, да – после инаугурации будет у нас встреча. Я думаю, мы начнем работать уже понимая весь план», — рассказал Зеленский.

Глава государства добавил, что хотел бы, чтобы план и соответствующие шаги, предложенные Трампом, совпадали с видением Украины.

«А по-другому быть не может. Мы – Украина. Это наша независимость. Это наша земля и наше будущее. И я думаю, что у него будут контакты с российской стороной. Это тоже понятно. Потому что они, я думаю, будут изучать много разных деталей, кто на что готов. Я думаю, что это будет такой первый период. И от этого мы будем строить следующие шаги», – подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что следующие шаги должны привести к, во-первых, прекращению горячей стадии войны. Он считает, что окончание горячей стадии войны – это важный шаг вперед для восстановления общества и жизни.

По словам Владимира Зеленского, дальше уже в рамках дипломатического пути «надо видеть, как закончится».

«Для нас важно – справедливый мир. Мы не хотим ничего терять. Но как оно будет, я сейчас не могу сказать, потому что зависит многое от партнеров», - подытожил Глава государства.

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